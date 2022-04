Pasqua agitata in Azione. Demaria: “Il partito mi appoggia in maniera compatta”

Acque agitate nel terzo polo astigiano, formazione che vede insieme Azione, Italia Viva, Volt e + Europa e che vede come candidato il musicista Marco Demaria alla carica di sindaco. La formazione correrà come lista civica, come annunciato dallo stesso leader di Azione Carlo Calenda durante la presentazione della candidatura di De Maria ad Asti.

Tuttavia, sono insistenti le voci che vedono alcuni esponenti di Azione, rappresentati da Dario Rossino, spingere per un ingresso franco della formazione a sostegno del centrodestra già al primo turno, invece che correre da soli. Più volte, infatti, sono emersi alcuni malumori su questa scelta strategica del terzo polo. Voci confermate dallo stesso Rossino, che tuttavia specifica: “Non è un segreto che io preferissi un appoggio di Azione a sostegno di Maurizio Rasero. La proposta è stata portata ai voti in assemblea ed è passata la linea di correre con Demaria. Siamo in democrazia e accetto il risultato della votazione”, dichiara, aggiungendo che appoggia Demaria, ritenendolo un ottimo candidato. In un eventuale secondo turno, ovviamente sarebbe scontata un’eventuale preferenza per la coalizione di centrodestra.

“Voci e dichiarazioni comparse a mezzo stampa sono prive di reale fondamento. Ho pieno sostegno del partito e dell’intera coalizione, come è stato dimostrato dallo stesso passaggio di Carlo Calenda su Asti. Faremo comunque ogni passaggio interno, volto a chiarire la situazione ed eventuali posizioni discordanti rispetto alla linea politica condivisa” – risponde invece Marco Demaria intervenendo anche sul ruolo che lo stesso Rossino riveste all’interno del partito “Il coordinatore cittadino di Azione non è stato ancora nominato. Ne risulta pertanto che le uniche dichiarazioni che hanno valenza politica siano quelle espresse dal segretario provinciale Fogliati oppure del segretario regionale Susta. Noi andiamo avanti con grande convinzione, insieme agli alleati della coalizione con i quali stiamo costruendo un progetto ambizioso, pragmatico e con una visione di lungo termine. I nostri sono temi che guardano alle prossime generazioni, per dare risposta a problemi contingenti e costruire così il futuro migliore per la nostra città di Asti”.