Parte oggi al Michelerio la kermesse dedicata alle figurine dei calciatori

Da oggi al 24 Aprile con un ricco programma ritorna la 13° edizione delle Giornata delle Figurine, nel cortile del palazzo del Michelerio, nel cuore della città.

A tornare ad Asti è anche Gianni Bellini, che ha allestito la Mostra con il suo materiale cartaceo sportivo. “Purtroppo quest’anno non potremo collezionare le figurine della nazionale ai mondiali in Qatar – ha affermato – ci consoleremo con le vittorie azzurre ad Europei e Mondiali”

Il programma

Oggi si è inaugurata la mostra: “Da Giovanni Sacco alle Vittorie Azzurre”, ricordando il primo Ex Giocatore Ospite della Rassegna Astigiana, il nostro Giovanni Sacco, con presentazione di figurine e materiale cartaceo a lui dedicato, messe a disposizione da Giovanni Masino, uno tra i più esperti in Italia di Figurine.

Per aiutare la CRI di Asti, sono state create una serie di 5 figurine adesive, collocate all’interno di una bustina a tiratura limitata a 150 copie, che rappresentano il giocatore in caricatura nelle squadre dove egli ha militato massima serie, con ripercorsa, sul retro, tutta la sua carriera calcistica da

giocatore e allenatore. Sicuramente un ricordo che non deve mancare a chi l’ha conosciuto ed una rarità per tutti gli appassionati di Figurine. Pochi sanno che Giovanni Sacco è stato presente anche in Nazionale Olimpica, dove in porta c’era Pierluigi Pizzaballa, ormai Figurina Roro.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 20 aprile con orario continuato dalle 11 alle 17.

Venerdi 22 Aprile alle ore 20 presso il Ristorante Mariuccia di Pratomorone – Tigliole, ci sarà una cena di gala con Stefano Tacconi, tuttora unico portiere ad essersi aggiudicato tutte le cinque competizioni UEFA per club. Serata con sorprese: presenterà ai tifosi Astigiani, il suo libro “JUNIC”,

con la possibilità di autografo in diretta”. il costo della cena è di 30 € e parte del ricavato della cena sarà devoluto alla CRI di Asti.

Sabato 23 Aprile al Michelerio bancarelle con figurine di qualsiasi genere, da tutta Italia, dall’anteguerra ai giorni d’oggi per completare ogni tipo di collezione di figurine, trovando anche riviste, libri, album, cartoline e tutto il cartaceo che riguarda il mondo sportivo. Si potranno anche trovare altre figurine, come le Card Pokemon, Magic, per i Giovanissimi collezionisti

Anche quest’anno sarà presente un amico che è stato sulle figurine. Ha giocato con Pelé, ha vinto un Mondiale con il Brasile, poi arrivato in Italia con il Milan, poi con il Napoli finendo la carriera nella Juventus.

Domenica 24 Aprile classico scambio di figurine di qualsiasi genere dalle Mitiche Panini, per chi non ha ancora terminato i Calciatori 2021/22 fino ad Adrenalyn a Cucciolotti.

Nelle quattro tappe tra Febbraio e Marzo delle Giornate delle figurine in Tour con l’iniziativa “Aiuta la CRI e noiti completiamo l’album” nelle tape di Asti, Villafranca d’Asti, San Damiano e Alessandria sono stati raccolti 530 €.

Consolidata la presenza del C.S.I. e la collaborazione con il Rione Cattedrale che nei due giorni proporrà specialità culinarie Piemontesi oltre a colazioni, panini ed altre sfiziosità.

Anche quest’anno si è deciso di donare parte delricavato alla C.R. Comitato di Asti, associazione, come tante altre, sempre in prima linea per aiutare le persone in difficoltà.