Ozzano Monferrato, una palina abbattuta della Gtt ripropone il problema velocità

Un’auto ha letteralmente piegato, dopo averla urtata la palina della fermata Gtt, in via Roma, al Lavello di Ozzano, sulla provinciale Asti-Casale, direzione Casale. È l’ennesima dimostrazione che occorre trovare una soluzione una volta per tutte cal problema velocità. Il limite dei 50 km/h fuori dall’abitato, in direzione della strada provinciale 590 della Valcerrina, ad esempio è oggettivamente troppo basso (pochissimi lo rispettano) ma se non ci sono strumenti di controllo è sostanzialmente inutile. E lo stesso dicasi per l’attraversamento del Lavello