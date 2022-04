Organizza un rave nel torinese senza autorizzazioni: astigiano denunciato dai Carabinieri

I carabinieri di Ivrea hanno individuato un rave-party che stava per cominciare nel pomeriggio di domenica 3 aprile in località Rio Vadopiano a San Giorgio Canavese. I militari hanno allontanato auto e furgoni, identificando un centinaio di persone.

Un uomo di 39 anni di Asti è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo in quanto sarebbe lui ad aver affittato il terreno per tre giorni e ad aver organizzato l’evento senza alcuna autorizzazione, pubblicizzandolo e introducendo anche un biglietto di ingresso.

Fonte notizia Quotidianopiemontese.it