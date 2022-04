Oggi il taglio del nastro della nuova mostra al Museo Diocesano di Asti

Si inaugura oggi, sabato 2 aprile, alle 18 presso il Museo Diocesano San Giovanni di Asti, via Natta 36, la mostra personale “Via Crucis. Xilografie di Giovanni Dettori”, in occasione del tempo di Quaresima e Pasqua di quest’anno.

Dopo la pandemia, il Museo Diocesano torna a confrontarsi con il Mistero della Passione di Gesù attraverso l’espressione artistica con le opere dell’artista sardo Giovanni Dettori. Grazie all’incontro con Hiroaki Asahara, artista giapponese residente in Piemonte, ha appreso il metodo di creazione di carta tipica giapponese. Grazie a questa esperienza può realizzare la carta che utilizza per le sue stampe calcografiche e xilografiche.

Il percorso espositivo, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, Città di Asti, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, Progetto Città e Cattedrali, Associazione Nazionale Incisori Contemporanei, è curato da Gianfranco Schialvino.

L’accesso al Museo Diocesano San Giovanni avverrà secondo le attuali prescrizioni di sicurezza: il visitatore ha l’obbligo di presentare il Green Pass rafforzato o certificazione equipollente (esclusi i bambini di età inferiore a 12 anni e soggetti con certificazione medica specifica) e indossando almeno la mascherina chirurgica.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 2 aprile al 15 maggio 2022 con il seguente orario: venerdì 16-19, sabato e domenica 9,30-13 e 16-19, nei restanti giorni della settimana su prenotazione all’indirizzo museo@sicdat.it oppure al 351.707.7031. Possibilità di visite guidate su prenotazione.

Per tutta la durata dell’evento l’ingresso al Museo Diocesano sarà con offerta libera.