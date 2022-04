Oggi il percorso di ascolto del candidato Paolo Crivelli ha fatto tappa a Quarto

Continuano i percorsi d’ascolto di Paolo Crivelli. Oggi il candidato sindaco e’ alcuni rappresentanti della sua coalizione si sono ritrovati alle 10.30 a Quarto per incontrare cittadine e cittadini residenti e prendere parte alla messa domenicale.

Un nutrito gruppo di persone ha avuto modo di esporre le criticità legate alla frazione astigiana, una su tutte il problema dell’elevata velocità sulla strada principale che spaventa, non poco, i residenti. “Sono anni che chiediamo di intervenire per moderare la velocità in qualsiasi modo, ci hanno sempre risposto o che non ci sono i soldi o che non è loro competenza”, così ci racconta Mario, abitante locale, che si definisce con fervore “il volontario di Quarto”.

Mancano poi i servizi di collegamento con la città, relegato a compagnie private con costi elevati e poche corse, e la situazione delle strade non è delle migliori.

Lo stesso Crivelli, alla fine dell’incontro, rincuora gli abitanti: “Le richieste che arrivano dalle frazioni sono piccoli interventi che non li facciano sentire soli e dimenticati dall’amministrazione. Non c’è bisogno delle grandi opere, ma di un dialogo costante per capire le reali esigenze della collettività, in modo da poter indirizzare con intelligenza le risorse a disposizione. Non abbiamo la bacchetta magica, ma vi prometto che se diventerò sindaco farò di tutto per non lasciarvi mai soli”.