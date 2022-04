Nuove lauree in Scienze Viticole ed Enologiche al Polo Universitario di Asti: una vendemmia da 110 e lode

Trentuno neo laureati in Scienze Viticole ed Enologiche: le commissioni riunite nelle due aule magna del polo universitario Rita Levi Montalcini hanno esaminato le tesi finali; al termine delle discussioni e nelle proclamazioni, eccezionalmente, 31 studenti su 28 hanno ottenuto il massimo dei voti 110, alcuni con la lode, altri tre studenti hanno ottenuto votazioni superiori ai 100/100.

I presidenti delle commissioni, Vincenzo Gerbi e Luca Rolle hanno dichiarato soddisfazione massima per l’elevata qualità degli argomenti sviluppati nelle tesi “tutti temi di importante attualità tecnico scientifica”, oltre che per le votazioni conseguite dagli studenti. In particolare hanno sottolineato come la formazione universitaria sia un valore aggiunto che nessuno potrà togliere dal bagaglio personale dello studente, oltre che il valore della laurea magistrale un titolo spendibile nella professione futura nel campo di interesse, la vitivinicoltura.

La provenienza geografica dei laureati è diversificata: Toscana (Firenze, Prato, Pistoia) Lombardia (Milano, Bergamo, Monza Brianza, Como), Trentino (Trento), Emilia Romagna (Ferrara), Marche (Ancona), Puglia (Lecce, Bari, Foggia, Brindisi), Sicilia (Palermo, Siracusa, Catania), Sardegna (Sassari, Cagliari), Piemonte (Asti, Alessandria, Cuneo, Torino), uno dalla Georgia.

Il presidente Astiss Mario Sacco ha detto che gli enti del consorzio continueranno nelle opere di recupero e creazione di laboratori, strutture ricettive, spazi e altri servizi agli studenti per i quali sono in corso i lavori e le attività di progettazione preliminare. Vive congratulazioni e l’impegno dell’amministrazione comunale per la crescita dell’università è il pensiero espresso dal sindaco di Asti.

Presenti alla proclamazione un gruppo di familiari e fidanzati dei neolaureati che al termine della cerimonia si sono raggruppati nel bar della foresteria universitaria per festeggiare.

N.B.: per motivi di privacy non è possibile pubblicare i nominativi dei laureti con le rispettive votazioni.

