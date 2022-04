Numerosi partecipanti alla prima edizione della Camminatamica targata Astro

Sono stati 282, i partecipanti alla 1^ edizione della Camminatamica organizzata dall’Astro, Associazione scientifica per la terapia e la ricerca in oncologia, per sostenere il Pulmino Amico, (in funzione dal 2001), che assicura quotidianamente il trasferimento gratuito dei pazienti dal domicilio al day hospital oncologico del Cardinal Massaia di Asti.

Dopo 11 corse cicloturistiche, Franco Testore presidente dell’Astro, in sinergia con il Progetto Vita e Con Te e in collaborazione con Sos Walkers Asti e Nordic Walking Asti, ha organizzato la camminata con due percorsi: quello breve di km 5, con dislivello in salita di 60 metri e quello lungo di 10 km, con dislivello in salita di 120 metri. Alle 10 in punto, l’enorme biscione condotto da un gruppetto di ciclisti, dopo il saluto di Franco Testore e le raccomandazioni Paolo Cavaglià, organizzatore di eventi sportivi astigiani, lasciava l’ospedale Cardinal Massaia, sfilando per il percorso in completa armonia, con una giornata stupenda per camminare, sole e temperatura giusta per affrontare 2 ore di camminata nella natura per immergersi nei suoi colori, suoni e profumi, sotto l’attento sguardo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dei volontari Astro e della Croce Rossa.

All’arrivo gran buffet, che ha fatto recuperare ai camminatori le calorie consumate sui bei percorsi. Venivano premiati, il gruppo San Domenico con 68 partecipanti il più numeroso, seguito dal Nordik Walking con 28 e dal Gamballegre con 11. A Fabio, bambino di 9 anni, un uovo di Pasqua per aver fatto il percorso lungo. Sponsor della manifestazione sono stati: l’Asp di Asti, Corte Bacaro, Punto Bere, Macelleria – Salumeria Lorenzato, Panetteria – Pasticeria Il Forno.