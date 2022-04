Numerosi appuntamenti importanti per l’Associazione Apri Asti

Nella giornata di sabato 26 marzo, un gruppo di ipo, non vedenti e volontari, hanno partecipato a due eventi importanti:

– Alle h 10,00 a Palazzo Mazzetti, il Dott. Andrea Rocco, ha narrato la mostra “I Macchiaioli”, regalando spunti storici e artistici che hanno contraddistinto il movimento.

– Nel pomeriggio, alle h 16,00, Paola Bellesini ha guidato il gruppo, al Vivaio Piatto di Bramairate d’Asti, in un percorso sensoriale in cui i disabili visivi e non, hanno potuto esplorare profumi e forme di piante di ogni tipo e caratteristiche.

“La giornata è stata piena di grandi emozioni ed esperienze uniche, grazie alla disponibilità del Dott. Rocco e della Sig.ra Bellesini.” ha dichiarato l’associazione Apri Asti.

Sabato 9 aprile, alle h 9,30, presso il Nuovo Circolo A.Nosenzo, si terrà un nuovo importante appuntamento per soci e volontari che interverranno all’assemblea ordinaria, in cui si dovrà anche eleggere il nuovo consiglio direttivo Apri Asti.

Al termine dell’assemblea si terrà in loco, un pranzo sociale.

“Il mio primo triennio come Presidente è stato molto impegnativo ma premiato anche da grandi soddisfazioni per mantenere l’associazione APRI ASTI viva e aperta, nonostante la pandemia. Auspico che ci possa essere un proseguo con un gruppo vincente e ringrazio chi ci ha supportato fino ad ora” conclude Renata Sorba, in attesa di sapere e conoscere le nuove cariche che verranno designate sabato.