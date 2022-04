Nota di intenti del Comune di Asti per l’accoglienza delle persone in fuga dall’Ucraina

Piena disponibilità dal parte del Sindaco di Asti Maurizio Rasero a fare rete con il terzo settore per l’erogazione dei servizi di accoglienza delle vittime della guerra in Ucraina.

Il Sindaco ha infatti aderito alla richiesta del Dipartimento della Protezione Civile che nei giorni scorsi ha pubblicato un Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto.

A tale bando Caritas Italiana intende rispondere in qualità di capofila di una rete nazionale costituita dalle Caritas diocesana interessate. Asti è tra queste ed ha chiesto al Sindaco la sottoscrizione di una nota di intenti volta ad un futuro accordo di partenariato per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa, richiesta immediatamente accolta e che aiuterà ad aumentare i posti attualmente messi a disposizione.