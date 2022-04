“Non c’è più tempo”: il webinar di Banca d’Alba insieme a Fabio Cappa

Giovedì 7 aprile alle ore 18, in diretta streaming sul sito di Banca d’Alba, Fabio Cappa di Raiffeisen Capital Management racconterà in un webinar perché la Finanza Sostenibile è la soluzione migliore per preservare la Terra.

“Non c’è più tempo!” è il nome dell’incontro virtuale per comprendere cosa sta accadendo al nostro pianeta a causa del nostro comportamento irresponsabile e perché la Finanza Sostenibile può essere l’argine per invertire la drammatica deriva verso la quale sta precipitando il nostro pianeta.

L’incontro è aperto a tutti e si terrà giovedì 7 aprile alle ore 18 su https://www.bancadalba.it/diretta-streaming/

Lo scioglimento dei ghiacciai, dalle Alpi all’Antartide, l’aumento del livello del mare, dalla Florida all’estremo oriente, la distruzione delle barriere coralline in 3 diversi oceani, l’aumento repentino degli eventi estremi, che ormai hanno portato ad una “tropicalizzazione” anche di paesi che tropicali non sono, come l’Italia, lo scempio che alcune aree marine protette del nostro Paese subiscono a causa della plastica, impongono una riflessione e ci spingono all’azione.

Una dimostrazione di cosa accade alle aziende che mancano di sostenibilità e cosa invece succede alle eccellenze sostenibili, i cui titoli quotati in borsa aiutano il risparmiatore ad ottenere il “doppio rendimento”, ovvero un guadagno per lui e per il pianeta.

Elvio Curti, Vice Direttore Generale di Banca d’Alba: “Riteniamo che l’attuale clima di incertezza a livello geopolitico, sanitario e ambientale ci debba portare a una attenta riflessione. La professionalità di Fabio Cappa ci permetterà di ragionare sulle soluzioni insieme a tutti quelli che vorranno collegarsi giovedì”.

Fabio Cappa, relatore molto apprezzato che vanta oltre 35 anni di esperienza maturata nel settore bancario e dell’asset management: “Avrò il piacere di condividere quanto ho personalmente documentato in giro per il mondo e che ho definito “Le mie Esperienze inSostenibili”.

