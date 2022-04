“Noi vogliamo la pace”, la classe 1F della scuola media Jona scrive ai capi di governo del mondo

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta ai capi di governo di tutto il mondo “Noi vogliamo la pace” scritta dalla classe 1F della scuola secondaria di primo grado Jona.

Secondo me, non ha molto senso la guerra perché si potrebbe risolvere tutto con il dialogo.

La guerra semina solo morte e distruzione, con le parole invece si può trovare una soluzione e non si causa nessun danno.

Fabio, 11 anni

Il mondo è di tutti e tutti lo devono rispettare.

Pace = amore

Guerra = morte

Vorrei fare capire, a voi capi di stato, che la guerra è ingiusta.

Sofia, Noemi, 11 anni

Ad esempio, se tu vuoi la penna di quacun altro, allora mica gli vai a tirare un pugno e ti prendi la penna. Se uno vuole i territori di un altro o si mette d’accordo o si tiene quello che ha.

Alesia, 11 anni

La pace è la più grande forma di amore del mondo.

Gabriel, 11 anni, Marcelo, Ginevra, 12 anni

Io non sto né dalla parte dei russi né degli ucraini, io sto dalla parte della pace.

Alberto, 11 anni

Noi siamo vita: siamo fortunati, stiamo bene, abbiamo delle belle famglie, degli amici. Che senso ha un mondo senza persone che ti aiutano, che quando cadi ti asciugano le lacrime? Che senso ha ucciderci l’uno con l’altro?

Gabriel, 11 anni

Non è bello vedere persone morire, non è bello vedere i papà in guerra, non è bello vedere case, ospedali e scuole distrutti.

Io ho paura.

Kevin, Nassma, 12 anni, Andrea, Gabriele H., Emilio, Hanaa, 11 anni

Dalla felicità di vedere nascere un bambino alla tristezza di vederlo morire.

Gabriele M., 11 anni

In passato la guerra si è fatta, con conseguenze devastanti. Ora, però, siamo nel 2022, e sappiamo bene quali sono gli effetti catastrofici. Far morire gente innocente e rovinare il mondo non è umano.

Arturo, Samuele, 11 anni

Guerra + guerra = nucleare, cioè distruzione totale.

Bisogna costruire, non distruggere.

Luca, Brian, Mattia, Vittorio, 11 anni

La guerra ferisce tutti.

Aliba, Hiba, Marina, Klara, Malak, 11 anni

NOI VOGLIAMO LA PACE!

Tutti i ragazzi e le ragazze della classe 1F della scuola media Jona.