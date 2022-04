Nizza e Fontanile insieme per riscoprire Francesco Cirio con una passeggiata culturale

Una domenica dedicata alla riscoperta e alla promozione di Francesco Cirio è la proposta del Primo Maggio del sud Astigiano, nata dalla sinergia dei comuni di Nizza Monferrato e di Fontanile.

A presentare l’iniziativa sono stati il sindaco di Fontanile, Sandra Balbo, e quello di Nizza, Simone Nosenzo. Si tratta di una passeggiata che si snoda sulle colline a cavallo tra le due città, spesso percorse proprio dallo stesso Cirio, quando da Fontanile, dove abitava, si recava al mercato di Nizza a comprare ortaggi e verdure che poi rivendeva alle cascine della zona.

“Avevamo già tentato di riscoprire la memoria di questo grande personaggio l’anno scorso nell’ambito di “Libri in Nizza” – chiosa l’assessore nicese Ausila Quaglia – ma con questa camminata cercheremo di coinvolgere più persone in maniera piacevole e accattivante”. Le fa eco il consigliere Maurizio Martino, che sottolinea come “A quest’iniziativa abbiano preso parte molti collaboratori, indice di un intento comune di valorizzazione di Cirio e del suo genio imprenditoriale”.

Il programma del Primo Maggio prevede il ritrovo a Nizza alle 8:45 davanti al Foro Boario di piazza Garibaldi; da lì la partenza alla volta di Fontanile, dove i partecipanti arriveranno intorno alle 12:30. Il cammino, di circa 10 km, sarà allietato dal Corpo bandistico di Nizza, dalla presenza di alcuni figuranti di Spasso Carrabile, dai disegni realizzati dai ragazzi della media Dalla Chiesa e dalla possibilità di indossare una maglietta realizzata ad hoc. Dopo il pranzo (libero o presso il locale ristorante), alle 15 alla biblioteca civica di Fontanile si terrà la presentazione del libro “Come natura crea. Cirio, una storia italiana” con il curatore Alberto Signorini e il moderatore Giuseppe Baldino.

“Ci troviamo davanti a un gigante, al primo e più grande personaggio della storia economica d’Italia dopo l’Unità, che ha saputo sfruttare l’innovazione della conservazione del cibo per costruire un impero che porta il suo nome e per dare un notevole contributo all’industria conserviera europea” ha spiegato Signorini, discendente della famiglia di fondatori della Cirio. Alla presentazione faranno seguito un momento conviviale e il ritorno a piedi a Nizza (rientro previsto alle 19:30). Presente alla giornata anche Telenizza, che trasmetterà in diretta i momenti salienti. L’iniziativa è gratuita e a partecipazione libera.