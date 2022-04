Nella biblioteca di Villanova d’Asti libri su colonialismo e migrazioni in memoria di Deeqa

Venerdì 29 aprile dalle 8.30, all’Ex Confraternita dell’Annunziata di Villanova d’Asti, si terrà l’evento “Il futuro non esiste senza memoria: il colonialismo italiano e le sue conseguenze fino ai giorni nostri”.

L’iniziativa è realizzata dall’Associazione DAG, costituita per ricordare Deeqa, cittadina di Villanova d’Asti, nata a Mogadiscio, capitale della Somalia, che aveva dedicato la sua vita all’integrazione dei migranti in Italia. Saranno presenti l’Amministrazione comunale, l’Associazione “Deeqa Aden Gereye”, la sorella di Deeqa, Leila Aden, i giornalisti Amelia Beltramini e Paolo Lambruschi e Gureye Naima Aabchane che ha raccolto video-interviste. L’incontro, aperto alle scolaresche delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alla cittadinanza, ha l’obiettivo di approfondire la tematica del colonialismo con un focus su quello italiano in Libia e Corno Africa (Etiopia-Somalia ed Eritrea).

In modo particolare sarà presentato il fondo librario specializzato su colonialismi e migrazioni donato dall’associazione alla Biblioteca Comunale di Villanova d’Asti, a disposizione della cittadinanza. L’Associazione DAG ha infatti concordato con il Comune di Villanova d’Asti e la Biblioteca Comunale un programma di dono di libri, in formato cartaceo, elettronico ed altri documenti multi-mediali su temi relazionati con l’attività in difesa dei migranti e rifugiati che Deeqa ha svolto nella sua breve vita, con un impegno civile e morale esemplare.

I documenti donati saranno in italiano quando possibile, oppure in altre lingue straniere quando la versione italiana non fosse disponibile/reperibile. I temi principali inclusi in questa che diventerà una sezione specializzata della Biblioteca saranno: colonialismo con specifico riferimento al colonialismo italiano nel Corno d’Africa, terra di

origine di Deeqa; migrazioni e integrazione, dialoghi interculturali e multiculturalismo; razzismo ed esclusione; tutto ciò che ha a che fare con “diversità e dialogo”.

“L’obiettivo principale di questa iniziativa è di fornire all’intera comunità villanovese, con una speciale attenzione ai giovani, strumenti di conoscenza utili a tutti per meglio conoscere e comprendere avvenimenti che sono al centro delle preoccupazioni quotidiane, come la storia, le culture nostre e degli altri, le migrazioni, il dialogo e l’inclusione nella comunità – commenta il sindaco Christian Giordano –L’Amministrazione Comunale ringrazia l’associazione Dag per la donazione dei libri e della dotazione multimediale ricevuti, gratuitamente e che fanno parte del materiale messo a disposizione della biblioteca. L’obiettivo Dell’Amministrazione Comunale è dell’associazione Dag è di sostenere lo sviluppo della conoscenza attraverso la facilitazione di momenti di dialogo pubblico con un interesse particolare nei confronti dei giovani su temi non sempre così dibattuti. La comprensione della nostra storia è fondamentale per inquadrare i problemi attuali e del futuro”.