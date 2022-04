Nasce il Grande Circo di Primavera: Tananai ad Alba domenica 10 aprile

Nasce il “Grande Circo di Primavera” in piazza Sarti: uno spazio sperimentale completamente allestito per animare la primavera cittadina e ospitare incontri ed eventi in modo flessibile e innovativo allo scopo di fornire un nuovo luogo di aggregazione per la città. È questo il nuovo impegno del Comune di Alba finalizzato ad arricchire la comunità attraverso l’organizzazione di spettacoli, incontri, momenti musicali e altre attività che potranno da oggi essere programmate in un nuovo spazio, dotato di impianto audio-luci, sedute, riscaldamento e servizi igienici.

Il “Grande Circo di Primavera” sarà la sede di una serie di eventi promossi direttamente dal Comune di Alba che coinvolgeranno l’intera comunità in modo trasversale e verrà inoltre messo a disposizione di chiunque vorrà proporre momenti aggregativi ed eventi.

Emanuele Bolla, assessore al Turismo e agli eventi di Alba spiega: “Questo spazio nasce per sperimentare un nuovo metodo aggregativo con lo scopo di dare alla nostra comunità nuove opportunità di incontro e di socializzazione, in modo flessibile e multidisciplinare e sempre in piena sicurezza. Già lunedì sarà la sede di un importante incontro sulla mobilità sostenibile promosso dall’assessore Reggio, mentre con l’assessore Boschiazzo stiamo preparando un’importante proposta per gli anziani albesi. Nel frattempo annunciamo che il Grande Circo di Primavera domenica 10 aprile ospiterà un incontro gratuito con Tananai, artista rivelazione di Sanremo, che dialogherà con Ernesto Assante in un evento realizzato insieme con Banca d’Alba e con il supporto tecnico di Collisioni”.

L’intera programmazione del “Grande Circo di Primavera” verrà svelata nel corso delle prossime settimane e sarà il frutto del lavoro dell’Amministrazione comunale e di tutti gli enti e le associazioni che vorranno contribuire a questo calendario aperto e flessibile.

Tananai dopo l’exploit di Sanremo ha rapito l’attenzione degli spettatori con la sua simpatia, permettendo anche la scoperta del suo universo musicale. Questa sembra essere stata la mossa vincente, anche osservando i numeri delle classifiche streaming. “Sesso occasionale” ha raggiunto e superato i 16 milioni di stream ed è stata la chiave d’accesso anche per l’universo TikTok, dove sono stati pubblicati quasi 10 mila video con il singolo in sottofondo. Per capire quanto la comunicazione social di TANANAI abbia colpito, basta osservare il fenomeno “Baby Goddamn”. Il singolo, pubblicato nel marzo 2021 sta vivendo una seconda vita, iniziata due settimane dopo la fine del Festival. Infatti il brano dopo aver esordito in top 50 Italia su Spotify alla 49° posizione, è risalita fino alla prima, superando pochi giorni fa proprio “Brividi” di Mahmood e Blanco.

L’evento con Tananai nel Grande Circo di Primavera inizierà alle ore 20.30 ed è gratuito fino ad esaurimento posti. La prenotazione andrà effettuata via mail all’indirizzo prenotazioni@collisioni.it.