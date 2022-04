Monferrato on Stage porta Gianluca Grignani, Fabrizio Moro e Matteo Romano ad AstiMusica

Arriva la 7ª edizione di Monferrato on Stage, la rassegna itinerante che, attraverso la cultura e lo spettacolo, vuole valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato; per la prima volta ci sarà la collaborazione con AstiMusica, che ha inserito due concerti della rassegna nel proprio programma.

Il 7 luglio Gianluca Grignani sarà in Piazza Cattedrale di Asti per una tappa del suo tour elettrico “Living Rock and Roll Tour 2022”; il 14 luglio sarà poi la volta di Fabrizio Moro e del giovane cantautore Matteo Romano, che si alterneranno sul palco. I live di Gianluca Grignani, Fabrizio Moro e Matteo Romano sono organizzati dalla Fondazione MOS con il sostegno dei comuni aderenti alla rassegna.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com.

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 da una idea di Cristiano Massaia con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà del Monferrato. La rassegna, la cui prima edizione ha visto la partecipazione di 6 piccoli comuni del Monferrato, nel 2019 è arrivata a contare 16 comuni aderenti. Questo progetto portato avanti negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di creare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

Ecco la line-up provvisoria di AstiMusica 2022:

7 – Gianluca Grignani

10 – Asti God’s Talent

11 – Pucci e Zurawski band

12 – Bnkr 44

14 – Fabrizio Moro, Matteo Romano

15 – Giovanni Allevi

16 – Ermal Meta

17 – Local Heroes Night

AstiMusica è in collaborazione con Monferrato On Stage, Associazione Abbracciamo, Associazione Futura. Gli sponsor ufficiali sono Iren, Asp, Banca di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.