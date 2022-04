Moncalvo, sarà realizzato l’impianto di videosorveglianza in piazza Carlo Alberto

Con decreto ministeriale del 8 aprile, Moncalvo ha ottenuto in base a graduatoria definitiva i fondi per la realizzazione dell’impianto di video sorveglianza in p.zza Carlo Alberto per l’importo complessivo di 25.000 euro di cui 22.400 euro finanziati e 3.100 euro cofinanziati dall’ente.

Il progetto prevede l’installazione di 11 punti di controllo nei portici della Piazza, sulle torri belvedere e sullo sferisterio, che in passato hanno subito numerosi atti vandalici. “L’implementazione di questo progetto rappresenta un altro passo significativo nella realizzazione di un sistema di sorveglianza integrato ed affidabile a cui questa amministrazione sta lavorando da tempo.” afferma il consigliere Guido Maffezzoni

“Questo intervento risponde alla necessità di avere un maggiore controllo sull’area della piazza. Troppo sovente in passato questa zona è stata oggetto di atti vandalici e ora le telecamere costituiranno un forte deterrente. Nel periodo estivo la piazza è anche luogo di schiamazzi e disturbo della quiete, ora avremo uno strumento che consentirà di monitorare la situazione a tutela dei residenti e dei turisti” aggiunge il sindaco Christian Orecchia