Moncalvo ha ospitato il “Jeepers on the Road”

Si è conclusa la prima edizione di “Jeepers on the Road”, organizzata a Moncalvo dal Jeepers Club Milano, con il patrocinio del Comune di Moncalvo.

La giornata è partita con la colazione organizzata presso i bar cittadini in piazza Carlo Alberto, dove sono rimaste esposte circa 50 auto tra cui 5 d’epoca.

Il Tour si è poi spostato per le campagne di Moncalvo e paesi limitrofi, dove gli equipaggi hanno svolto un percorso su sterrato e asfalto che li ha impegnati per circa 2 ore. “È stata un’importante occasione di combinare una attività sportiva di nicchia alla valorizzazione del territorio. Abbiamo conosciuto un gruppo di persone che amano scoprire le nostre colline, scegliendo di sostenere anche l’economia locale. Un risultato a tutto tondo per Moncalvo, che ci auguriamo di consolidare nel tempo.” ha affermato l’assessora Barbara Bonello

Il programma è proseguito con la degustazione dei vini presso la Cantina Sociale Sette Colli di Moncalvo e il pranzo presso la Proloco che hanno chiuso il Tour in una splendida giornata primaverile. “Sono sempre di più le iniziative che la mia Amministrazione sta portando sul territorio. Si tratta di un grosso impegno, ripagato sicuramente dall’affluenza di turisti e di amanti del Monferrato. Queste manifestazioni ci permetto di sviluppare anche l’economia locale, far conoscere i prodotti enogastronomici. Il ringraziamento va come sempre a tutti i volontari che si sono prodigati dietro le quinte e alla Cantina Sociale, al Salumificio Tabachetti che ha offerto i salumi e alla Proloco che hanno saputo valorizzare al meglio i prodotti di Moncalvo” ha sottolineato il sindaco Christian Orecchia.