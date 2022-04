Michael Lacey Freeman, uno storyteller a Montegrosso d’Asti: reading opens doors

L’Istituto Comprensivo di Montegrosso d’Asti a fine aprile ospiterà lo storyteller Michael Lacey Freeman e organizzerà un importante corso di aggiornamento in lingua inglese, unico nel suo genere, esteso agli insegnanti della Provincia. Per partecipare all’evento, che si terrà il giorno 29 aprile alle ore 15.30 presso il Salone Polifunzionale di Montegrosso (Piazza Saracco), sarà possibile iscriversi gratuitamente tramite Piattaforma Sofia.

I docenti di lingua inglese delle scuole secondarie dell’Istituto Rosanna Bruno, Antonella Fiore, Silvia Destefanis, Giulietta Negri e Francesco Fassio hanno programmato questa giornata di incontri in collaborazione con il Rappresentante editoriale di Zona Sig. Franz Cicogna. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, Dott.ssa Emanuela Tartaglino, ha incoraggiato e sostenuto il progetto, considerando la notevole rilevanza che l’evento culturale, unico nel suo genere, riveste nel nostro territorio.

Mr. Freeman si occupa da trent’anni dell’insegnamento delle lingue straniere, collaborando con le Case Editrici Oxford, Pearson ed Eli, ed è inoltre autore di libri che hanno vinto prestigiosi premi internazionali. E’ altresì Direttore dell’ Extensive Reading Foundation, organizzazione che promuove la lettura a livello mondiale. “Le storie possono cambiare la relazione che i giovani studenti hanno con la lingua, aiutandoli ad essere esattamente ciò che sono: creativi, sicuri, coraggiosi e comunicativi”, dice Freeman che focalizzerà il corso di formazione sull’importanza della lettura come strumento indispensabile per aprire nuovi orizzonti e nuove prospettive agli studenti.

Gli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Montegrosso e di Mombercelli avranno l’opportunità di incontrare a scuola nelle mattinate di venerdì e sabato il relatore che è anche autore del libro utilizzato durante diverse lezioni nel corso dell’anno, il cui titolo è Egghead. In occasione di questo incontro, gli studenti potranno affrontare il tema del bullismo, su cui l’opera è incentrata, ed esprimersi in lingua inglese, mettendo in atto le competenze acquisite nei tre anni della scuola media.