Maurizio Lanza ospite a Cocconato per presentare il libro “L’Ultimo volo di un Eroe”

Lunedì 25 aprile, Maurizio Lanza, ex comandante del 111° Deposito Aeronautica di Castello d’Annone e Reggente per Asti e provincia dell’ANFCMA (Associazione Nazionale Famiglie caduti e Mutilati dell’Aeronautica, presenterà il libro: “L’Ultimo volo di un Eroe”, dedicato alla memoria del ten.col. pilota Ermete Ferrero, insignito nel 1960 di Medaglia d’Oro al Valore Aeronautico per un atto di valore con il quale sacrificò la sua vita.

L’evento avrà luogo a Cocconato, nel Palazzo del Comune, alle ore 15.