Mango: inaugurazione del nuovo percorso dedicato a Fenoglio e riconoscimenti a due grandi personaggi

L’Associazione Manganum ODV che ha sede a Mango, in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di Beppe Fenoglio ha programmato iniziative tese a rafforzare il legame tra lo scrittore, le Langhe e in particolare il paese, dove ha soggiornato e di cui molto ha scritto.

Già nel 2002 con l’aiuto di volontari, il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Mango e dell’Enoteca Regionale “Colline del Moscato”, si era provveduto a tracciare il “Sentiero del Partigiano Jonny” nei luoghi che furono protagonisti delle vicende narrate nelle sue opere, sentiero che ora è ampliato e arricchito con installazioni di opere artistiche coerenti con le trascrizioni letterarie ivi riportate e che sarà accuratamente tenuto in manutenzione.

Il percorso verrà inaugurato sabato 9 aprile alle ore 15 in Via Vittorio Veneto 9 a Mango, alla presenza delle autorità istituzionali, dei rappresentanti delle Associazioni culturali e degli appassionati delle letture del grande scrittore.

Nell’occasione sarà conferito un riconoscimento ai manghesi Raoul Molinari e Donato Bosca, che molto si sono impegnati a mantenere vive le radici culturali della comunità, anche attraverso la lodevole attività editoriale dell’associazione Arvangia. Scrittori e giornalisti, dotati di spiccata sensibilità e di profonda conoscenza di queste terre, Raul Molinari e Donato Bosca hanno svolto eccellenti ricerche culturali attraverso la riscoperta delle memorie, delle tradizioni e della storia di Langa.

INFO: Gisella Alessandria: gisellaalessandria@gmail.com – Tel. 348.5192362