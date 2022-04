Madonna del Buon Consiglio: concerto a San Domenico Savio

In occasione della festa della Madonna del Buon Consiglio la chiesa di San Domenico Savio di Asti (via Tosi 30) ospiterà il gruppo “Sounds from Shkodra” per il concerto “Shtegtimi i Zojës” (Il viaggio miracoloso della Madonna).

Il gruppo, diretto dal maestro Arian Daija, compositore e pianista, è formato da: Jane Plumbini (voce solista), Aba Rubolino (violino e viola), Leonard Plumbini (violoncello e chitarra), Laura Bregu (violoncello), Laura Luani (violino), Mauro Crosetti (voce narrante).

L’appuntamento è per domani, sabato 30 aprile, alle ore 19.