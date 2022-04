Lunedì dell’Angelo: le origini e il significato della Pasquetta

Il giorno di Pasquetta è anche detto “il lunedì dell’Angelo”.

E’ un giorno di festa civile, non “di precetto”, cioè della tradizione religiosa cattolica.

Tradizionalmente si trascorre insieme con parenti o amici, anche se la pandemia negli ultimi due anni ha impedito di vivere la Pasquetta come eravamo abituati.

Il nome “lunedì dell’angelo”, secondo un’interpretazione di questa tradizione, si chiama così per ricordare i discepoli diretti ad Emmaus. Infatti, lo stesso giorno della Resurrezione, cioè nel giorno di Pasqua, Gesù appare a due discepoli in cammino verso Emmaus a pochi chilometri da Gerusalemme. Per ricordare questo evento si trascorrerebbe, il giorno di Pasquetta facendo una passeggiata o una scampagnata “fuori le mura” o “fuori porta”.

Ma la spiegazione più diffusa nel mondo cattolico è legata all’apparizione dell’angelo alle donne che erano andate al sepolcro di Gesù. Le donne, trovando spostata la pietra che chiudeva l’accesso alla tomba, invece di Gesù videro un angelo che annunciò loro che Cristo era risorto.

Il giorno di festa in corrispondenza del lunedì di Pasqua è stato introdotto dallo Stato italiano come festività civile ed è festivo in diversi Paesi.