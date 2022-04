“Lunana- Il Villaggio alla fine del mondo” questa settimana al Cinema Lumière

Terminano questa sera, martedì 19 aprile, le proiezioni di “BlaBla Baby” al Cinema Lumière, un film di Fausto Brizzi per tutta la famiglia. Con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e tanti bambini.

Da giovedì 21 un film molto richiesto: “Lunana- Il Villaggio alla fine del mondo“, la storia di un giovane maestro inviato nel villaggio più sperduto del Bhutan e della terra. Primo film bhutanese ad essere candidato all’oscar come miglior film straniero. Una storia toccante ed avvincente per tutta la famiglia.

Da giovedì 28 entrerà in programmazione “Downton Abbey II – Una nuova era“. Regia di Simon Curtis con Julian Fellowes, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Imelda Staunton, Maggie Smith e altri.

Di seguito, dunque, gli orari e i giorni di programmazione:

Martedì 19 aprile – ore 21:15 – Bla Bla Baby

Mercoledì 20 aprile – ore 20:45 – Segni particolari: Migrante. Due filmati: “The great geen wall” di Jared P. Scott. Il grande progetto di una grande muraglia verde nel cuore dell’Africa.

Giovedì 21 aprile e venerdì 22 aprile – ore 21:15 – Lunana – Il villaggio alla fine del mondo

Sabato 23 aprile – ore 19:15 e 21:30 – Lunana – Il villaggio alla fine del mondo

Domenica 24 aprile – ore 17:00, 19:15 e 21:30 – Lunana – Il villaggio alla fine del mondo

Lunedì 25 aprile – ore 19:15 e 21:30 – Lunana – Il villaggio alla fine del mondo

Martedì 26 aprile – ore 21:15 – Lunana – Il villaggio alla fine del mondo

Mercoledì 27 aprile – ore 20:45 – Segni particolari: Migrante. Film: Libero di Michael Toesca. Migranti in Val Roia: La difficile vita tra Italia e Francia.

Giovedì 28 aprile e venerdì 29 aprile – ore 21:15 – Downton Abbey II – Una nuova era

