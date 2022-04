L’Istituto Penna vince il premio per l’etichetta più originali al concorso enologico”Istituti Agrari d’Italia”

Gli allievi dell’Istituto Agrario Penna parteciperanno a l sesto concorso enologico “Istituti Agrari d’Italia”.

Il concorso, organizzato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero dell’ Istruzione, si propone di evidenziare le migliori produzioni vitivinicole sensibilizzando gli Istituti di Istruzione Tecnica e Professionale con indirizzo agrario e agroalimentare verso sempre maggiori livelli qualitativi, stimolando una più rispondente didattica e promuovendo la conoscenza della loro produzione enologica.

Il MIPAF si avvale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA ), sezione di Asti e Velletri, per la degustazione dei vini in concorso.

L’Istituto Penna ha partecipato inviando 3 vini:

BARBERA D’ASTI DOCG 2020

NEBBIOLO 2019

RUCHE’ 2020

La premiazione dei vincitori si è tenuta a Verona nell’ ambito del Salone internazionale dei vini e dei distillati – 54° edizione Vinitaly 2022, nell’area talk show del MIPAF.

Una delegazione dell’Istituto, in occasione della visita al Vinitaly, ha partecipato alla cerimonia di premiazione.

Alla presenza del sottosegretario Gianmarco Centinaio, è risultata vincitore nella categoria “etichetta più originale” la Barbera d’Asti docg 2020 “Primo giorno di scuola”.