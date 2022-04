Limpronta Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Riserva 2019: ecco la prima riserva di Ruchè di Montalbera

Un nuovo gioiello è nato in casa Montalbera che ricorderà il 2022 come l’anno in cui l’azienda di Castagnole Monferrato guidata da Franco Morando ha visto nascere la sua prima prima riserva di Ruchè Limpronta. Per il nuovo appuntamento con “Degustando la bellezza” vi portiamo dunque a scoprire questa prestigiosa novità che prende forma dopo la riforma dello Statuto disciplinare del Ruchè, risalente al 2013, in cui si è parlato per la prima volta della menzione “Riserva”.

“In Montalbera, ogni anno, cerchiamo di interpretare al massimo ogni vendemmia e dargli il giusto equilibrio – commenta Franco Morando – e considero il Ruchè Riserva Limpronta l’ultimo dei nostri gioielli. Come Montalbera siamo stati i fautori della riforma dello Statuto disciplinare del Ruchè avvenuto nel 2013 in cui si è parlato della novità della menzione RISERVA e tra le prime cantine a sperimentare gli affinamenti in legno del Ruchè per liberare la capacità espressiva di un vitigno che ha molte sfaccettature e grandi potenzialità. A differenza del Ruchè Laccento, la cui complessità è dovuta ad una presenza al 20% di uve in surmaturazione, la Riserva nasce da un approccio alla vinificazione che riporta più all’eleganza di certe sapienti interpretazioni internazionali che alla tradizionale ed antica enologia piemontese. Così la maturazione per 12 mesi in pregiati legni francesi e il lungo affinamento in bottiglia a temperatura controllata, danno vita ad un vino austero, dal corpo potente che colpisce per la sua complessità senza troppo intimorire”.

Il Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG Riserva 2019 Limpronta è un vino espressione fedele del terroir del Monferrato in cui nasce: ha un profumo intenso e persistente con sentori tipici di frutti di bosco che evolvono in spezie orientali e pepe nero. E’ un vino che può essere stappato immediatamente o può restare in cantina a maturare per anni. Prodotto in 5000 bottiglie, il Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG Riserva 2019 Limpronta si potrà degustare nella ristorazione di qualità e in enoteca.

Come nasce. La vendemmia della Riserva 2019 Limpronta è eseguita a mano, segue un affinamento in botti di rovere francese per 12 mesi e altri 12 mesi in bottiglia posizionata in senso orizzontale a temperatura di 15 gradi.

Gusto e abbinamenti. Il risultato è un vino dal colore rosso rubino tendente al granato, di ottima fattura ed eleganza che ben si abbina a formaggi stagionati ed erborinati, a primi piatti di pasta all’uovo ripiena come gli agnolotti o ancora a carni rosse, sia a lunga cottura, come lo stufato, che al forno, come gli arrosti.