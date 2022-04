“L’impresa delle api”: iscrizioni aperte al corso di apicoltura del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato

Il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, con il patrocinio del Comune di Cocconato, organizza il corso di apicoltura dal titolo “L’impresa delle api” che si svolgerà a Cocconato sabato 30 aprile e domenica 1 maggio in via Vittorio Veneto, 1.

Docente sarà l’esperto apicoltore Francesco Collura. Obiettivo del corso è far conoscere le più efficaci tecniche di conduzione di un apiario, sia convenzionale che bio, per una presentazione a 360 gradi.

Diversi i temi che saranno affrontati. Si parlerà del rapporto ape-ambiente, ambiente-uomo e uomo-ape, una convivenza che dura da milioni di anni, e dell’alveare come SuperOrganismo, dell’evoluzione della vita sociale, dei ruoli e dello sviluppo biologico delle api, dei fuchi e della regina.

Saranno mostrati i materiali e le attrezzature necessarie per avviare una attività apistica e le modalità di approntamento di un apiario (postazione, orientamento, scelta del sito ecc.). Saranno presentate le prospettive lavorative dell’apicoltura: come si apre un’azienda apistica, la normativa vigente e gli obblighi dell’apicoltore; come si apre un laboratorio di smielatura (scelta locali, attrezzature, autorizzazioni urbanistiche e sanitarie).

Ci si addentrerà nel dettaglio approfondendo le diverse tecniche di contenimento della sciamatura e la produzione di nuclei, come si sviluppa una famiglia e come portarla in produzione. Una parte sarà dedicata al monitoraggio e controllo delle patologie e dei nemici dell’alveare.

Un capitolo verrà dedicato all’apiterapia, quell’ insieme di trattamenti mirati al recupero del benessere, sia nell’ambito umano che veterinario, con i prodotti raccolti, trasformati e secreti dalle api. Verrà spiegato come realizzare un “apiario del benessere®” una struttura che prevede l’installazione delle arnie a ridosso di una casetta in legno, appositamente modificata per il loro fissaggio e utilizzo. L’apicoltore può gestire l’apiario in piena totalità (produzione di miele, propoli, pappa reale, etc..), senza rinunciare a qualsivoglia operazione, effettuando semplicemente una piccola modifica alle arnie che possiede.

Il costo del corso è di 100 euro, i posti sono limitati. Per info e prenotazioni: consorziococconato@gmail.com – 3277840616