L’imam astigiano: “Preghiamo insieme perché sia un Ramadan di pace”

Inizierà domani, 2 aprile, il Ramadan, mese sacro per i mussulmani. Anche la comunità islamica astigiana si sta preparando a questo importante periodo. Abbiamo chiesto all’imam Abdessamad Latfaoui una riflessione su questo importante momento di crescita spirituale per la comunità islamica anche alla luce dei drammatici giorni che stiamo vivendo a livello internazionale.

“Come sanno tutti Ramadan è il nono mese lunare in cui fu rivelato al Profeta Mohammad (Maometto) la prima Sura del Corano – spiega l’imam – “ O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi hanno preceduto. E nel mese di Ramadan che Abbiamo fatto scendere il Corano, guida per gli uomini e prova di retta direzione e distinzione .Chi di voi ne testimoni l’inizio digiuni” Per noi mussulmani questo è un periodo importantissimo a livello spirituale, ma non solo. E’ anche un momento dell’anno dove più di ogni altro le virtù di pace e fratellanza vengono assolte da parte della comunità nel modo più concreto possibile. Nel mondo musulmano grazie al Ramadan crimini, violenza, e altri misfatti dovuti all’odio diminuiscono del 90%. E’ un mese in cui tutti quanti si esercitano nel perdono”.

Il Ramadan, ricorda poi l’Imam è sempre stato un periodo di pace: “Durante la prima era dell’Islam chiamata “L’era malvagia” nella penisola araba si compivano atrocità di ogni tipo, dalla schiavitù all’usura a guerre assurde tribali per il potere. Però surante i quattro mesi sacri Rajab Dhu, Al Quida Dhu, Al Higgia e Moharram smettevano le guerre e tornava la pace. Cosi il Corano ha dato testimonianza di questo nella Sura At Tawba”.

La comunità islamica, in qualità di cittadini europei ed italiani, cosa pensa dell’attuale dibattito sull’aumento delle spese militari?

Parlando spesso con molti fedeli, la loro risposta è: “Fino a quando gli stati aumenteranno le spese militari le guerre non finiranno mai. Bisogna dialogare sulla tavola della pace senza giocare su due binari contrapposti. Bisogna lasciare sempre aperte le finestre della diplomazia costruttiva e pacifica per il bene comune dei popoli del mondo che sono innocenti. Queste parole semplici, ma efficaci, sono speso pronunciate da persone genuine. Lavoratori o giovani della mia comunità che spesso mi dicono “tocca a te Imam! Devi pregare insieme agli altri esponenti delle altre fedi o con i non credenti per la pace. I giovani italiani musulmani, nati e cresciuti qui, mi salutano dicendo: “Bella la pace!”. Secondo me si deve scendere per manifestare a favore della pace davanti alle fabbriche di armi.

Tra poche settimane anche molti cittadini di fede islamica saranno chiamati a partecipare alla vita politica e a fare scelte importanti per la città. Cosa pensa la comunità di queste elezioni?

Credo che i sentimenti siano comuni a tante persone indipendentemente dalla fede religiosa. Ci sono quelli che votano per fare un favore ad amici o ad amici degli amici. e poi ci sono altri che votano “contro” delusi da promesse rimaste sulla carta. Altri, invece, stanchi e amareggiati, non andranno a votare.

Fonte gentilmente concessaci dall’Imam