LibrInValle 2022 sabato 9 aprile a Gabiano con Dante Paolo Ferraris

LibrInValle, ‘Girovagando per il Piemonte’ di Dante Paolo Ferraris arriva a Gabiano

Dante Paolo Ferraris torna nuovamente in Valcerrina per LibrInValle, la rassegna letteraria itinerante organizzata dall’Unione dei Comuni della Valcerrina – Area Cultura, in collaborazione con i comuni, le associazioni, gli enti del territorio. L’autore presenterà sabato 9 aprile alle ore 17 a Gabiano nella Sala Polivalente ‘Girovagando per il Piemonte – Alla scoperta di piccoli borghi – vol. 3’, terza puntata dei suoi viaggi in Piemonte. Questa volta l’obiettivo delle sue ‘incursioni’ armato di taccuino è incentrato su 23 borghi di tutta la regione subalpina, oltre che sulla farinata, ed è arricchito da una ricca bibliografia e sitografia. In provincia di Alessandria, oltre a Balzola, la tappa è proprio a Gabiano, dove la visita inizia dal monumento di Chioalengo.

L’incontro verrà introdotto dal Sindaco Domenico Priora, poi l’autore dialogherà con il consigliere delegato alla Cultura dell’Unione dei Comuni della Valcerrina, Massimo Iaretti che sottolinea “come Dante Ferraris stia facendo un’opera silenziosa ma molto efficace alla scoperta di un Piemonte che tutti vediamo ma conosciamo ancora troppo poco. Ed è significativo che abbia ancora una volta scelto la Valcerrina, con le sue bellezze come tappa dei suoi viaggi”.