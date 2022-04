Libera Antimafia presenta 8 punti da sottoporre ai candidato a sindaco: “In questi 5 anni segnali non sufficienti”

Povertà e giustizia sociale: la situazione radicata di povertà, aggravata dalla crisi pandemica e dai conflitti internazionali, richiede che l’Amministrazione si attivi per intervenire in modo fattivo con strategie di sostegno alle fragilità del territorio. Chiediamo che l’Amministrazione comunale investa tempo e risorse per far fronte alla disuguaglianza sociale, al mancato diritto allo studio e alle inefficienze delle politiche del lavoro, operando in modo trasparente e partecipato con le associazioni del territorio. Chiediamo inoltre che venga posto in essere un percorso di prevenzione, monitoraggio e supporto per le situazioni correlate all’usura ed a meccanismi economici che ulteriormente possono amplificare la fragilità dei settori produttivi del territorio.

Gioco d’azzardo: il gioco d’azzardo risulta spesso connesso allo sviluppo di stili di vita caratterizzati da dipendenza ludopatica, con drammatiche conseguenze economiche e sociali per le famiglie; oltre a risultare collegato in alcuni casi a forme d’illegalità quali riciclaggio di denaro, usura e racket. Dal momento che la nuova legge regionale n. 19/2021 ha depotenziato l’attività di contrasto al gioco d’azzardo patologico previsto dalla precedente legge regionale n. 9/2016, chiediamo che l’Amministrazione comunale, nell’ambito della propria discrezionalità in materia, adotti un Regolamento Comunale che preveda l’introduzione delle disposizioni già presenti nella legge regionale n. 9/2016 quali: limitazioni orarie al funzionamento degli apparecchi attualmente in vigore, in considerazione della loro dimostrata efficacia; distanze dai luoghi sensibili, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili.

Beni confiscati: secondo i dati OpenRegio dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) aggiornati al febbraio 2022, sono presenti sul territorio del Comune di Asti 42 particelle catastali di beni sequestrati o confiscati non ancora riutilizzati. Dato l’ingente numero, innalzatosi negli ultimi anni, chiediamo l’assegnazione da parte del Sindaco, nell’ambito del Consiglio comunale, di una delega specifica ai beni confiscati, affinché l’Amministrazione possa trasformarli in risorsa di sviluppo per il territorio, nonché segno concreto di contrasto alle mafie. A tale scopo chiediamo inoltre che l’Amministrazione comunale individui le risorse professionali ed economiche per porre in essere progettualità legate al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati.