L’ex Ospedale entra nella campagna elettorale. Crivelli: “Riqualifichiamolo con servizi per l’Università e co-housing”

La notizia dei lavori di riqualificazione dell’ex Ospedale civile di Corso Alla Vittoria è in queste ore uno dei temi più dibattuti della campagna elettorale astigiana. E’ notizia di ieri che anche l’opposizione del Pd in Consiglio Regionale ha votato l’emendamento che consente di non vendere gli immobili sanitari dell’ex ospedale e della Maternità di Asti.

“Questa è un’ottima notizia per la città. Il valore dell’immobile si aggira intorno ai 20 milioni di euro, e potrebbe essere recuperato attraverso un serio progetto di riqualificazione – commenta il candidato a sindaco di Astinsieme Paolo Crivelli – non sappiamo quale sarà il progetto di Rasero, anche perché ad oggi non ne abbiamo visti, ma noi abbiamo le idee chiare: vista la prossimità con l’università ci piacerebbe che che ospitasse servizi per gli studenti e i ricercatori. La parte nuova, invece, potrebbe essere ceduta a privati per riqualificarla in strutture alberghiere, di co-housing o altre attività simili. Vigileremo affinché quei 20 milioni che, a questo punto non verranno incassati subito, non costringano l’Asl astigiana a tagliare servizi sanitari essenziali”.