Le nuove tendenze del mercato immobiliare in Italia

Il mercato immobiliare in Italia sta mostrando evidenti segni di ripresa. Dopo la crisi innescata anche dalla pandemia, adesso in molte città la situazione sembra stare migliorando per quanto riguarda le compravendite. In effetti già i primi segni della ripresa si sono visti dalla fine del 2021, quando è aumentato esponenzialmente il numero delle transazioni. Adesso i nostri connazionali sembrano preferire più non il centro città, ma le case in periferia, immerse nel verde e nella natura, possibilmente con degli spazi aperti di proprietà e con ambienti dedicati allo smart working. Ma quali sono le tendenze più dettagliate delle preferenze degli italiani per quanto riguarda il mercato immobiliare? Cerchiamo di definirle, anche grazie all’aiuto degli esperti di ImmobiliOvunque il portale degli annunci immobiliari, ai quali abbiamo chiesto delle informazioni e dettagli.

Molti si rivolgono all’acquisto di un trilocale

Il trilocale sembra essere tra le preferenze degli italiani negli ultimi tempi, sia per quanto riguarda i più giovani che i più adulti. È infatti proprio il trilocale la tipologia di abitazione più venduta e più comprata in Italia. I dati parlano chiaro da questo punto di vista, perché il 38,5% di coloro che hanno fra i 18 e i 34 anni, se ne ha la possibilità, sceglie proprio un trilocale da acquistare. Segue la percentuale del 37,4%, che sceglie un trilocale e che è rappresentata da coloro che hanno più di 65 anni.

Ma non soltanto trilocale, perché fra le preferenze degli italiani come case da acquistare ci sono anche le abitazioni dipendenti e semindipendenti, almeno se ci riferiamo agli acquirenti fino a 54 anni. Da questa età in su occupano un posto di primo piano sicuramente i bilocali.

Le tendenze delle famiglie anche in relazione ai mutui

Volendo analizzare il target di riferimento, come tipologia di acquirenti più importanti, in Italia risulta che sono soprattutto le famiglie a comprare una casa. Questo dato si riferisce alle fasce di età comprese tra i 35 e i 44 anni.

Ma andando ad analizzare le motivazioni che spingono le famiglie all’acquisto della casa, soprattutto da destinare a prima abitazione, risulta che molti credono ancora nel fatto che il mattone rappresenti un investimento importantissimo.

In tutto questo sicuramente aiuta il fatto che i tassi dei mutui sono davvero convenienti, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti ipotecari che sono destinati all’acquisto della prima casa. Inoltre molti si lasciano attrarre dalla possibilità di avere bonus e detrazioni fiscali previsti in caso di ristrutturazione volta alla riqualificazione energetica degli immobili.

Riprende l’acquisto delle case vacanza

Già dalla fine del 2021 si è visto che sono riprese anche le compravendite per quanto riguarda le case vacanza. Nel dettaglio sono coloro che hanno un’età compresa tra i 55 e i 64 anni che scelgono di avere una seconda casa possibilmente al mare o in montagna.

Anche questa tendenza è in correlazione con l’emergenza sanitaria. Infatti, probabilmente per la possibilità di vivere i periodi di lockdown in località differenti, già a partire dal 2020 è cominciato a salire il numero di acquisti di case destinate alle vacanze, specialmente a contatto con la natura.

Non poteva essere che così, perché sono cambiate le abitudini di vita sia a livello familiare che lavorativo e quindi molti hanno sentito l’esigenza di avere una seconda casa in cui trascorrere dei periodi di relax staccando la spina dalle grandi città.

Per quanto riguarda, invece, l’acquisto di una casa per investimento, si attesta intorno al 26% la percentuale degli acquirenti over 65, mentre è una percentuale minima, che corrisponde al 7%, quella che interessa i giovani fra i 18 e i 34 anni.

In ogni caso, nonostante molti acquistino la casa per le vacanze, l’abitazione principale risulta essere la più gettonata, con una percentuale del 91,6%.