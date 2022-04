E’ stata recuperata sabato 23 aprile la Festa Titolare del Rione San Secondo, inizialmente prevista per il 2 aprile ma poi rinviata a causa di una intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto nove ragazzi nella sede del Comitato Palio.

di 8 Galleria fotografica Festa titolare di San Secondo 2022









La Festa è iniziata alle ore 15 con la partenza del corteo storico che ha sfilato per le vie del rione. A seguire, si è tenuta la messa in Collegiata con la lettura della passione e del martirio di San Secondo nella capella del Santo, quindi l’ esibizione degli sbandieratori in piazza San Secondo.