Le celebrazioni del Venerdì Santo presiedute dal Vescovo di Asti

Oggi, 15 aprile, è il Venerdì Santo. In Cattedrale alle 18 il Vescovo di Asti, Marco Prastaro, presiederà la celebrazione della Passione del Signore: Liturgia della Parola, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica.

Alle 21 è in programma la Via Crucis cittadina che avrà inizio nella piazza antistante l’ingresso principale dell’ospedale cardinal Massaia e si avvierà verso la parrocchia di San Giovanni Bosco seguendo questo percorso: via Rotario, via Conte Verde, via Manzoni, corso Dante. La Via Crucis terminerà nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco.

Al termine della Via Crucis saranno raccolte le offerte per la Terra Santa.

Le celebrazioni per la Pasqua proseguiranno domani, 16 aprile, Sabato Santo monsignor Prastaro sarà in Cattedrale alle 8 per la Liturgia Ufficio delle Letture e Lodi; alle 15, sempre in Cattedrale, è a disposizione per le confessioni; alle 21.30 Veglia Pasquale: liturgia della Luce e annuncio pasquale, liturgia della Parola, liturgia battesimale (riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana due adulti), liturgia Eucaristica.

Domenica 17 aprile, Pasqua di Risurrezione, alle 10.30, in Duomo monsignor Prastaro presiederà la Concelebrazione Eucaristica che terminerà con la Benedizione Papale.