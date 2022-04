L’Asti e il Moscato d’Asti scendono in campo agli internazionali BNL d’Italia di tennis

Asti Spumante e Moscato d’Asti consolidano il legame con il mondo del tennis professionistico diventando le bollicine ufficiali del torneo ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’Italia a Roma. Oltre ad aver celebrato, in qualità di Official Sparkling Wine and Silver Partner, il vincitore delle Nitto ATP Finals di Torino lo scorso novembre, l’Asti Docg – in veste di global partner dell’ATP Tour – accompagnerà da lunedì 2 a domenica 15 maggio le vittorie e i momenti conviviali fuori e dentro il Foro Italico, in una combinazione ideale di gusto e leggerezza, sport e lifestyle.

Gli Internazionali BNL d’Italia sono uno dei tornei di tennis più prestigiosi del circuito internazionale e vedono sfidarsi sulla terra rossa del Foro Italico a Roma i migliori tennisti del mondo nel singolare e nel doppio, maschili e femminili. Questa 79esima edizione, inoltre, vede la riapertura piena degli spalti al pubblico dopo 2 anni di restrizioni e limitazioni a causa della pandemia.

Gli ideali dello sport si sposano perfettamente con i principi che animano il lavoro quotidiano delle famiglie piemontesi che da generazioni coltivano l’uva Moscato bianco. La storia e i valori dei paesaggi viticoli Patrimonio dell’Umanità UNESCO e l’esperienza e la passione dei produttori saranno così ancora una volta sotto i riflettori nell’ambito di un evento prestigioso con risonanza internazionale.