L’Asl di Asti assume 30 nuovi infermieri a tempo indeterminato

È stata deliberata nei giorni scorsi dalla Direzione generale Asl AT l’assunzione a tempo indeterminato di 30 nuovi infermieri, che andranno a rinforzare la dotazione organica dell’azienda sanitaria nei servizi ospedalieri e territoriali. “Si tratta della prima tranche degli infermieri che saranno assunti in seguito al concorso indetto e portato a termine nelle ultime settimane in forma congiunta dall’Asl di Alessandria insieme all’Asl di Asti e all’Azienda ospedaliera di Alessandria.” spiega l’azienda in una nota stampa che prosegue spiegando che “ogni azienda ha ora una propria graduatoria, gestita in modo autonomo, da cui attingere.”

L’Asl AT, dunque, inizierà dalla prossima settimana con le procedure per la presa di servizio dei primi 30 infermieri: successivamente saranno effettuate ulteriori assunzioni, a scorrimento della graduatoria, in base a quelle che saranno le necessità dell’azienda sanitaria e sempre nel rispetto dei tetti di spesa previsti. Salgono così a un centinaio le assunzioni di personale deliberate dall’Asl AT dall’inizio del 2022 (in gran parte a tempo indeterminato) fra medici, infermieri, personale sanitario, tecnico e amministrativo.

“Stiamo continuando in questi mesi – dichiara il Direttore generale Asl AT Flavio Boraso – nel mettere in atto tutti i provvedimenti possibili per rinforzare la dotazione del nostro personale e comunque sostituire chi a vario titolo lascia l’azienda, supportando così il lavoro degli operatori, che negli ultimi due anni si sono impegnati con dedizione e professionalità nell’affrontare la pandemia Covid. Proseguiremo con le assunzioni ogni qual volta ce ne sarà la possibilità”.