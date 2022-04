La Vigna Urbana di Alba torna ad ospitare l’International Jazz Day

Torna in presenza l’International Jazz Day di Alba, che vede la Città protagonista di un calendario di concerti che celebrano la musica internazionale.

A ospitare il Jazz Day, nato dalla sinergia fra l’Assessorato al Turismo del Comune di Alba, Milleunanota Alba e Dragonfly Music Studio, sarà per la seconda volta la vigna urbana della Scuola Enologica Umberto I in corso Enotria. L’appuntamento è per sabato 30 aprile 2022 alle ore 18.

Guru of the beat è il titolo del concerto con musiche dal Mediterraneo, Sud America e dal nord Europa. Il gruppo presenta alle percussioni l’artista Danilo Mineo, special guest, vero e proprio mattatore delle percussioni affiancato da Mattia Dalla Pozza, già sax di Jovanotti, e Filippo Cosentino, autore di diversi dischi bestseller, alla chitarra e piano.

L’Assessore al Turismo del Comune di Alba, che ha fortemente voluto la conferma dell’International Jazz Day nella vigna urbana anche per il 2022 inserendo la manifestazione nella programmazione di Vinum Outdoor, ha ricordato l’importanza di continuare in un percorso di valorizzazione delle nostre eccellenze cittadine, che vanno dalla musica all’enologia, basandosi però sempre sull’impegno delle persone e sul loro lavoro.

Ingresso libero su prenotazione a partire dalle ore 17:45 registrandosi al seguente link: https://forms.gle/FVZ4EtGkbviKWFtNA

Info: turismo@comune.alba.cn.it