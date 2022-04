La sostenibilità dell’Astigiano protagonista delle riprese di “Linea Verde Life”

Lavori in corso nell’Astigiano per la troupe televisiva di “Linea Verde Life” che in questi giorni sta girando nella nostra provincia le riprese per la puntata che andrà in onda il 7 maggio.

Un viaggio da nord a sud della provincia con i conduttori Daniela Ferolla e Marcello Masi che stanno testimonianze sul tema della sostenibilità urbana nelle sue diverse accezioni: eco, bio, smart e green, in onda al sabato su RaiUno, coinvolgendo personaggi diversi per far emergere uno spaccato particolare dell’Astigiano, da Capriglio a Maranzana, passando per diversi Comuni.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 6 aprile, in particolare, la troupe è andata a Calosso, alla vecchia stazione ferroviaria, per provare a fare un “viaggio” speciale, con Palindrom, un mezzo brevettato dall’astigiano Roberto Argenta, che permette di muoversi su due ruote sui binari inutilizzati delle ferrovie.