La sicurezza informatica deve migliorare se l’IoT vuole prosperare

L’Internet of Things è esploso negli ultimi anni e le previsioni affermano che dovrebbe solo continuare a crescere.

Secondo alcuni esperti, si ritiene che l’IoT potrebbe generare circa 11 trilioni di dollari di valore economico nei prossimi anni.

Ma a livello di sicurezza informatica, siamo davvero pronti? Scopriamolo insieme in questo articolo.

L’Internet of Things: le cose come non le abbiamo mai immaginate

Dalle telecamere di sicurezza, ai pacemaker, fino ai sensori HVAC, l’Internet of Things sta iniziando ad essere una parte significativa della nostra vita.

Stando alle ultime ricerche, si stima che entro il 2023 ci saranno oltre 30 miliardi di dispositivi connessi in tutto il mondo, di cui circa 20 miliardi saranno legati all’Internet of Things. Con le nuove applicazioni IoT che emergono praticamente in ogni settore, tali stime potrebbero anche essere basse.

Il principale settore che si sta espandendo a macchia d’olio è quello dei cosiddetti “Edifici Smart”; ma in cosa consiste l’IoT in questa tipologia di edifici?

Ecco alcuni esempi:

– Regolazione dei sistemi HVAC per massimizzare l’efficienza accendendo i sistemi di riscaldamento e raffreddamento solo quando le aree sono in uso.

– Accensione e spegnimento delle luci in base alle stanze occupate.

– Aumento della larghezza di banda Wi-Fi nelle aree ad alta densità di utenti per garantire che le aree comuni dispongano di risorse sufficienti.

– Assegnare priorità alle riparazioni utilizzando informazioni dettagliate sull’infrastruttura dell’edificio fornita dai dispositivi IoT.

Da questi pochi esempi è facile capire come la sicurezza informatica debba essere la priorità massima quando si parla di Internet of Things. Una potenziale falla o breccia potrebbe causare non solo danni a cose e persone, ma far precipitare l’economia con perdite di milioni di dollari.

Come ci si prepara al futuro della sicurezza informatica per l’Internet of Things?

La buona notizia è che ci sono diverse semplici ma efficaci pratiche che puoi utilizzare per ridurre i rischi per la sicurezza dell’IoT e garantire che il tuo sistema rimanga sicuro.

Nei paragrafi successivi, andremo ad elencarvi le più importanti, in modo da arrivare preparati al massimo quando l’Internet of Things influenzerà anche voi ed i vostri dispositivi.

Utilizzo di VPN per tutti i dispositivi che possono navigare in internet

Il primo consiglio che vogliamo fornirvi è quello di servirvi di una VPN per ogni dispositivo che è in grado di navigare su internet.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, una VPN è una rete privata virtuale che consente, a chi decide di utilizzarla, un anonimato completo ed un incrementato livello di sicurezza, andando a mascherare l’indirizzo IP del dispositivo che, altrimenti, potrebbe essere usato da parte di hacker.

Utilizzare un software di questo tipo è davvero semplice, e vogliamo segnalarvi che esistono tantissime VPN gratuite, nel caso in cui non disponiate della liquidità economica per sottoscriverne una a pagamento.

I vantaggi comunque non terminano qua: oltre ad un anonimato e sicurezza senza precedenti, la VPN vi consente di godere di tutte quelle forme di intrattenimento non presenti in Italia, potendosi collegare a server sparsi in tutto il globo.

Possedere una VPN è diventato quasi un must-have in questo 2022, e noi ci aggreghiamo a tutte quelle persone che ne elogiano i benefici.

Utilizzo di Firewall

Potrebbe sembrare ovvio, ma vale la pena ripeterlo: i firewall sono uno dei modi migliori per proteggere la rete in caso di tentata violazione della sicurezza IoT.

In particolare, se conosci punti deboli particolari della tua rete, dovresti fortificarli con un firewall. In questo modo, se si verifica una violazione, il danno può essere contenuto solo in quel sistema o dispositivo.

Ciò ti consentirebbe di mantenere integra la rete complessiva, e di prendere tempestivamente provvedimenti solo su un dispositivo violato.

Utilizzo di NAC

Infine, dovresti disporre di controlli di accesso alla rete (NAC – Network Access Controls) e inventari dettagliati costantemente aggiornati di tutti i possibili endpoint sulla tua rete.

Con queste informazioni, sarai in grado di avere una registrazione completa di ciò che è attualmente connesso alla tua rete, nonché una registrazione storica di quali dispositivi erano collegati in precedenza.

In questo modo potrai non solo capire immediatamente se qualche sistema o dispositivo sconosciuto ha provato a collegarsi alla tua rete, ma puoi anche bloccarlo e segnalarlo alle autorità competenti (dal momento che avrai a disposizione anche l’IP del dispositivo).

Conclusioni

L’Internet of Things influenzerà massicciamente il nostro stile di vita nell’immediato futuro; capirne il funzionamento e dotarsi di tutti gli strumenti necessari per garantirne la piena sicurezza ci metterebbe nettamente in vantaggio, avendo pure la consapevolezza di avere il pieno controllo sui nostri sistemi IoT.

In questo articolo abbiamo voluto fornirvi anche qualche piccolo consiglio per incrementare la vostra sicurezza informatica, sperando possa essere stato d’aiuto a tutte quelle persone che vivono già nel mondo dell’Internet of Things.