La settimana della salute della donna: visite, esami e consulenze all’Ospedale Cardinal Massaia e al Consultorio di Asti

Una settimana dedicata alla salute della donna fra mercoledì 20 e martedì 26 aprile all’Ospedale Cardinal Massaia e al Consultorio di Asti: gli specialisti dell’Asl AT sono a disposizione per visite, esami, colloqui e consulenze in diverse discipline, con la salute in rosa come filo conduttore.

Mammografie, counselling oncologico, prestazioni ambulatoriali sulla menopausa, momenti informativi sull’osteoporosi, visite senologiche, ecodoppler per la prevenzione dell’ictus sono alcuni dei servizi offerti dai professionisti dell’azienda sanitaria.

Le iniziative rientrano nella (H)-Open Week sulla salute della donna organizzata dalla Fondazione Onda, che da anni con i suoi “bollini rosa” premia le strutture che dedicano attenzione alla prevenzione, alla promozione e alla cura delle patologie femminili. Di questo network fa parte anche il Cardinal Massaia, che è fra i 270 ospedali italiani ad aver aderito alla campagna, indetta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il prossimo 22 aprile.

“Crediamo fortemente nel valore e nell’efficacia delle iniziative di prevenzione – spiega il Direttore Generale Asl AT Flavio Boraso – e particolarmente in questo momento, in cui arriviamo da due anni di pandemia, nei quali è stato necessario concentrare le attività su ricoveri Covid, vaccini e tamponi. È stato finalmente possibile strutturare un calendario di eventi, dedicato in questo caso alla salute femminile, più ampio rispetto al recente passato: i professionisti dell’Asl AT si sono messi a disposizione con l’obiettivo di offrire servizi a più persone possibili”

Agli appuntamenti si accede gratuitamente e senza prescrizione medica, fino a esaurimento dei posti disponibili.

È necessaria la prenotazione telefonica: sono attivi i numeri 0141484427 – 0141486551 – 0141486234 nei giorni lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 aprile dalle 13,30 alle 15,30 (ad eccezione dell’evento in Ginecologia per cui è attivo lo 0141489500 dal lunedì al venerdì ore 13-15).

Di seguito il programma.

Prevenzione del tumore mammario: mammografie con eventuali ecografie – Mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22 e martedì 26, h. 11,15-14,30

Radiodiagnostica Ospedale Cardinal Massaia

Prestazioni dedicate prioritariamente a donne di età compresa tra i 40 ed i 44 anni con anamnesi negativa per pregressa neoplasia mammaria

Menopausa, come affrontare il cambiamento – Giovedì 21 h. 9-15

Consultorio Asti – via Baracca 6

Visite, ecografie transvaginali, colloqui informativi

Servizio di consulenza sull’osteoporosi: Geriatria, Dietologia, Riabilitazione – Giovedì 21 e venerdì 22 h. 14-15

Ambulatori Geriatria, Dietologia, Mfr Ospedale Cardinal Massaia

Il personale degli ambulatori di Geriatria, Dietologia, e Medicina Fisica e Riabilitazione (Mfr) fornirà informazioni rispettivamente sulla diagnosi e sulle possibili terapie, sulla dieta in pazienti affetti da osteoporosi e sulle possibilità riabilitative.

Servizio di consulenza oncologica – Venerdì 22 h. 9-11

Oncologia Ospedale Cardinal Massaia

Colloqui informativi sul tumore della mammella

Breast Unit: colloqui e visite senologiche – Venerdì 22 e martedì 26 h. 15-18

Ginecologia Ospedale Cardinal Massaia (3° piano, sala d’attesa n.2)

Esclusivamente per questo evento, il numero di telefono per prenotare è 014 489500 (dal lunedì al venerdì ore 13-15)

Prevenzione dell’ictus con un semplice ecodoppler – Martedì 26 h. 16-20

Chirurgia Vascolare Ospedale Cardinal Massaia

Verranno effettuati Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici