La programmazione della settimana del Cinema Lumière

Al Cinema Lumière ultime proiezioni per il nuovo film di Sean Penn con lo stesso Sean Penn e Dylan Penn: “Una vita in fuga” tratto da una storia vera. Il film è catalogato tra quelli “da vedere” del 2022.

Continua anche la rassegna promossa dall’Associazione Noix de Kola: “Segni particolari: Migrante” che si terrà ogni mercoledì di aprile alle 20:45.

Da giovedì 14 aprile iniziano le proiezioni di “Bla Bla Baby”, un film di Fausto Brizzi per tutta la famiglia. Con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e tanti bambini.

Di seguito, dunque, gli orari e i giorni di programmazione:

Martedì 12 aprile – ore 21:15 – Una vita in fuga

Mercoledì 13 aprile – ore 20:45 – Segni particolari: Migrante. Due filmati: “La Napoli di mio padre” di Alessia Bottone (presente in sala) e Limbo’s Fragment di Luciano Attinà.

Giovedì 14 aprile e venerdì 15 aprile – ore 21:15 – Bla Bla Baby

Sabato 16 aprile, domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile – ore 17:30, 19:30 e 21:30 – Bla Bla Baby

Martedì 19 aprile – ore 21:15 – Bla Bla Baby

Mercoledì 20 aprile – ore 20:45 – Segni particolari: Migrante. Due filmati: “The great geen wall” di Jared P. Scott. Il grande progetto di una grande muraglia verde nel cuore dell’Africa.

Giovedì 21 aprile e venerdì 22 aprile – ore 21:15 – Lunana – Il villaggio alla fine del mondo

Il cinema ricorda che sarà fondamentale, per poter accedere alla sala, il Super Green Pass e la mascherina Ffp2. I riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.

I trailer dei film sono consultabili sempre sul sito: www.cinemalumiereasti.jimdofree.com