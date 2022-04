La notte dei Gufi: con la Lipu una serata alla scoperta dei rapaci notturni

La Lipu di Asti organizza la “Notte dei gufi”.

L’appuntamento è per venerdì 29 aprile, alle 21 al Centro Recupero Faunistico di Tigliole d’Asti, muniti di torcia e scarpe da trekking. Il programma prevede la proiezionedi un video per conoscere meglio i rapaci notturni e a seguire una camminata sui sentieri del Centro. A conclusione dell’evento saranno liberati alcuni esemplari dei rapaci notturni, curati presso il Centro. In chiusura cioccolata calda per tutti offerta dall’associazione.

Prenotazione obbligatoria entro il 27 aprile cliccando QUI

Ingresso a offerta libera. Per info: www.lipuat.com – asti@lipu.it