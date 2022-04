La Cooperativa della Rava e della Fava per l’emergenza profughi ucraini: partito il primo carico di alimenti e vestiti

Stamattina è partito il primo carico di alimenti e vestiti per bambini raccolti dalla Cooperativa Della Rava e Della Fava nei suoi due punti vendita con destinazione Fondazione Corte delle Madri di Bereguardo (PV), nostra partner di numerose iniziative sociali.

In questo momento Corte delle Madri accoglie 27 famiglie di profughi (donne con bambini/ragazzi).

Con l’appoggio logistico dell’APS Mutuo Soccorso di Milano a breve partirà la seconda carovana di aiuti verso il confine tra Romania ed Ucraina collaborando attivamente con le associazioni locali ed internazionali del territorio.

Quindi prosegue la raccolta alimenti e vestiti per bambini divisi per taglie e/o età che andranno a sostenere l’accoglienza dei profughi a Corte delle Madri e i centri di prima accoglienza di confine di guerra. Al rientro dalla Romania la carovana prenderà in carico i profughi che cercano rifugio in Italia con sistemazione alla Corte delle Madri.

La Cooperativa prosegue intanto con il sostegno a tutte quelle esperienze di Economia di Pace che operano in zone di conflitto distribuendo i frutti del loro lavoro; aderisce attivamente a livello nazionale alla Rete Italiana Pace e Disarmo ed a livello locale alla rete Welcoming Asti .

RACCOLTA PRO UCRAINA