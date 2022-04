La commissione mensa cittadina illustra i risultati del questionario sul gradimento dei menù

La Commissione Mensa Cittadina, dopo aver condiviso i risultati del Questionario di gradimento del menù invernale appena concluso, rivolto ai genitori di bambini e ragazzi che usufruiscono del servizio di refezione scolastica della città di Asti, desidera condividere con tutta la cittadinanza anche i risultati dei monitoraggi effettuati in questi mesi dai docenti.

Il tempo dedicato alla refezione scolastica è a tutti gli effetti parte integrante della proposta formativa della scuola e i docenti in servizio durante il tempo mensa rappresentano indubbiamente un punto di osservazione molto importante per la valutazione del gradimento dei bambini e dei ragazzi che consumano il pasto. I docenti, infatti, osservano come, cosa e quanto i bambini mangiano, possono ricevevere informazioni dalla diretta voce degli interessati riguardanti cosa piace e cosa non piace e perchè, possono spronare gli alunni ad assaggiare cibi che non rientrano nelle loro abitudini alimentari.

La Commissione Mensa Cittadina, tramite gli uffici delle segreterie didattiche, ha inoltrato richiesta affinchè tutti gli insegnanti delle diverse scuole di Asti partecipassero al monitoraggio quotidiano, anche attraverso la compilazione di un modulo digitale. Nello svolgimento del loro importantissimo ruolo, diversi docenti di differenti plessi degli istituti scolastici della città di Asti hanno effettuato monitoraggi quotidiani del servizio di refezione scolastica e hanno inviato le loro osservazioni alla Commissione Mensa Cittadina.

Le osservazioni sul servizio (rispetto del capitolato, modalità, disservizi, ecc.) e sul gradimento dei bambini e dei ragazzi hanno costituito un importante spunto di confronto fra le diverse realtà scolastiche ed hanno rappresentanto una modalità importante di valutazione del servizio, soprattutto in un momento in cui i genitori commissari mensa non hanno ancora potuto effettuare (poichè non hanno ricevuto l’autorizzazione ai controlli) accessi nei locali scolastici per lo svolgimento del loro ruolo di controllo del servizio di refezione.

Tali monitoraggi sono stati settimanalmente inoltrati all’U.O.M. del Comune di Asti come segnale di costante collaborazione e della necessità, avvertita da tutti i genitori e docenti, di un costante monitoraggio del servizio al fine di migliorarlo. Il Comune, dal canto suo, ha inoltrato tali segnalazioni alla ditta erogatrice del servizio per richiedere delucidazioni e riscontro delle criticità e dei disservizi segnalati.

Al link seguente è possibile leggere una sintesi complessiva dei monitoraggi effettuati dai docenti riguardanti la valutazione del gradimento del menù invernale dei bambini/ragazzi: https://drive.google.com/file/d/1-sgQx0MU2-_keQF4_1BS9zIVuEDop3hR/view?usp=sharing

Per un confronto con i risultati del Sondaggio di gradimento rivolto ai genitori è possibile accedere al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1uLi89OTwAzzTX4-EHR5SmeiCa3l2Skua/view?usp=sharing