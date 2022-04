120 anni fa, nel 1901, iniziava l’avventura della Camera del Lavoro astigiana. Passata l’onda epidemica, la locale sezione ha annunciato oggi per bocca del suo segretario, Luca Quagliotti, una serie di iniziative per celebrare degnamente la ricorrenza

“Considerando la pandemia e le difficoltà del momento, celebreremo l’anniversario anche avanzando proposte ed idee per il nostro territorio, che sottoporremo anche ai candidati a sindaco – ha affermato il segretario generale – tutto ciò sull’onda di quanto indicato martedì’ scorso dal nostro segretario generale Maurizio Landini che ha lanciato il congresso nazionale della CGIL, da tenersi entro l’anno. Vorremmo arrivare a presentare al paese una proposta ampia: il sindacato ha il compito di stimolare e mettere in campo ogni utile iniziativa”.

Nuovo sito

Per l’occasione è stato presentato il nuovo sito del sindacato, raggiungibile a questo link. Il portale è stato creato da due studenti, Rosolino Giannusa e Aladin Zinedinne , sotto la supervisione di Enzo La Montagna, durante il loro periodo di stage lo scorso anno scolastico. Il sito riporta i servizi che si trovano all’interno della camera del lavoro, i contatti delle sedi, i comunicati stampa tutto con un layout più facile ed immediato.

Iniziative per i 120 anni

Diverse le iniziative che saranno proposte per la ricorrenza della Camera del Lavoro: a settembre, in collaborazione con l’ISRAT, riprenderanno gli aperitivi per ricordare alcune figure storiche del sindacalismo astigiano. L’attenzione sarà puntata su Secondo Saracco e Giovanni Vogliolo, segretari storici della Cgil astigiana. “Parleremo anche della componente socialista del nostro sindacato – continua Quagliotti – una componente importante della nostra storia”. “Queste iniziative dimostrano che si può parlare di storia e raccontare vicende che appartengono alla nostra realtà in maniera inedita e non noiosa” aggiunge Mario Renosio, direttore scientifico dell’ISRAT.

Sempre per la ricorrenza, verrà pubblicato un libro sull’AVIR contenente una parte storica e una parte di interviste a quanti hanno lavorato nello storico complesso industriale, così come verrà organizzata una mostra fotografica sulla Way Assauto e altre fabbriche dismesse. “Pensiamo anche ad una iniziativa su Berlinguer, senza dimenticare che il 16 luglio la CGIL sarà in prima linea per il Pride, che la vede tra gli organizzatori“.

Le questioni sul tavolo

Diverse le questioni sul tavolo, che a CGIL vuole proporre nel dibattito pubblico e ai candidati sindaco (nel pubblico era presente il candidato di Astinsieme Paolo Crivelli): “La questione del PNRR e il momento che stiamo vivendo sottolinea le carenze nelle politiche energetiche – afferma il segretario – chiediamo che una parte dei fondi del PNRR venga investita sulle energie rinnovabili.. A breve presenteremo un piano rilancio dell’ex Way Assauto. come cittadella energetica. E’ necessario investire nelle energie rinnovabili: come sindacato proporremo fabbriche di costruzione dei pannelli fotovoltaici di ultima generazione.Uno dei siti che può essere riconvertito senza gradi investimenti è quello dell’ASKOLL di Castell’Alfero”

Altre richieste arrivano su un maggiore coinvolgimento degli investimenti IREN sull’asse pedemontano nella nostra provincia, così come sforzi maggiori nella raccolta dell’acqua: “Ci vuole una messa in sicurezza dei tubi dell’acqua potabile, ora assistiamo ad oltre il 30% di dispersione”.

Critica la posizione su Asp: “Siamo contrari a qualsiasi delibera che di fatto metta in minoranza il socio pubblico rispetto a quello privato: l’esperienza di Vercelli ci insegna che ora il Comune non conta più nulla”. Così come deve essere ripensata la raccolta dei rifiuti: “Non siamo rassicurati delle intenzioni di ASP di passare ad una raccolta verticale. Non ci sarò lo stesso risultato nella qualità della differenziata e andremo incontro ad un aumento delle tariffe”. Apertura però ad un termovalorizzatore di ultima generazione: “Non abbiamo posizione di pregiudizio ideologico: dobbiamo valutare il rapporto costi e benefici di una struttura simile”.