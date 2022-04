“Io c’ero”: diverse presentazioni nell’Astigiano in occasione del 25 aprile

L’anniversario della Liberazione porta nuove presentazioni per “Io c’ero”, il libro di Laura Nosenzo e Loredana Dova, edito da Provincia di Asti e Araba Fenice, che racchiude cinquantuno storie (per gran parte inedite) dal fascismo alla liberazione.

Il volume, promosso sul territorio dall’Associazione Memoria Viva, sarà presentato tra il 22 e il 25 aprile a Castello di Annone, Calamandrana e Castell’Alfero, le cui Amministrazioni Comunali organizzano gli incontri. Ecco il programma.

Venerdì 22 aprile a Castello di Annone

Alle 21, nei locali dell’Area Lungo Tanaro Occhetti, l’attrice Giada Dovico leggerà le storie degli annonesi Carla Montaldo, scomparsa di recente, e Lucio Tomalino (nome di battaglia Vetta), presidente onorario dell’Israt, insieme alle vicende partigiane di Stefano Icardi (Niso), ex sindaco di Rocchetta Tanaro, e della staffetta Carla Valè (Ideal).

Dopo il saluto istituzionale del sindaco Silvia Ferraris, la parola passerà all’autrice Laura Nosenzo. Intervento conclusivo di Paolo Lanfranco, presidente della Provincia, ente a cui è stata conferita la Medaglia d’Oro al valor militare per attività partigiana.

Domenica 24 aprile a Calamandrana

La presenza della staffetta Adelia Pastene (Adele) caratterizzerà l’incontro fissato per le 16 nel Salone Comunale di via Roma 83. La sua ed altre storie di “Io c’ero” saranno lette da Vera Ariotti, Mariapia Di Matteo e Pinuccia Lovisolo. In particolare ci si soffermerà sulle testimonianze di Piera Adorno, Mariella Gerbi, Laurana Lajolo, Irene Rosso, Valeria Therisod, figlie di partigiani e staffette.

Saluto istituzionale del sindaco Fabio Isnardi. L’autrice Laura Nosenzo converserà con la collega giornalista Enrica Cerrato. Interverrà il presidente della Provincia Paolo Lanfranco.

Lunedì 25 aprile a Castell’Alfero

Il giorno della Liberazione porterà “Io c’ero” a Castell’Alfero, dove il Comune proporrà la presentazione del libro, alle 17 nel Salone Verde del Castello, nell’ambito della manifestazione Viviverde. Il pubblico ascolterà le storie di Piera Adorno, Elena Berta, Franco Testore, Marisa Varvello (quest’ultima proporrà un approfondimento sugli Internati Militari Italiani, tra cui suo padre Luigi, nella seconda guerra mondiale).

L’incontro, introdotto dal saluto istituzionale del sindaco Elisa Amerio, vedrà l’autrice Laura Nosenzo conversare con Maurizia Giavelli, vice presidente ANPI di Asti. Un altro contributo alla riflessione verrà da Paolo Lanfranco, presidente della Provincia. Letture delle storie a cura di Mauro Crosetti.

L’ingresso ai tre incontri è libero con il rispetto delle precauzioni sanitarie da Covid-19