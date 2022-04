Intervento sul torrente Versa dei volontari della Protezione Civile Città di Asti

Questa mattina una squadra di 6 volontari dell’Associazione Protezione Civile Città di Asti ha operato nella zona sud di Asti sul torrente Versa per rimuovere diverse piante che ostacolavano il regolare deflusso delle acque, in particolare una pianta che si presentava intraversata tra le sponde.

L’attività è stata condotta e portata a termine in modo agevole attraverso l’utilizzo del trattore dotato di verricello forestale e di un camion fornito di gru.