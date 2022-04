Insieme per Canelli: “Campi da calcio comunali: quando si passerà dalle parole ai fatti?”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Gruppo “Insieme per Canelli” che interviene sulla situazione degli impianti sportivi comunali.

Abbiamo presentato un’ interpellanza in vista dei prossimi Consigli comunali, perché ci siamo chiesti: a che punto stanno i progetti per gli impianti sportivi comunali?

Temi come questi sono sempre in prima linea durante le campagne elettorali, poi pian piano passano in secondo piano.

Il rifacimento in erba sintetica del fondo dello Stadio comunale, ad esempio, è un progetto presentato come uno degli impegni dell’Amministrazione comunale, ma ad oggi non sappiamo a che punto sia la progettazione .

Il fondo sintetico è già stata in uso da anni nel campo presso la Chiesa di San Paolo. Come ogni nuova tecnologia ha vantaggi e svantaggi, ma appare evidente che una struttura come quella permetterebbe di abbattere i costi di manutenzione, consentirebbe allenamenti nelle diverse situazioni atmosferiche e, soprattutto, farebbe risparmiare acqua, in un periodo di crisi idrica. Tale problema è evidente da tempo, tanto che ormai da anni vi è la necessità di rifornirsi direttamente in Belbo per l’irrigazione del campo sportivo.

E’ poi aperta da tempo la questione del Campo della Virtus, destinato da sempre ai giovani di Canelli per svolgere attività sportiva libera e aperta a tutti e che il Comune potrebbe utilmente acquisire. Sappiamo esserci delle trattative che durano da tempo: quando finiranno? Sono questioni complesse, che richiedono anni di riflessione?

Abbiamo chiesto se il Comune ha partecipato a bandi per l’impianto in erba sintetica e se ha trovato dei fondi. Se ci sono progetti di impianti sportivi inseriti nel PNRR .Se l’attuale sistema di irrigazione sia adeguato alla struttura e la concessione in corso aggiornata alle attuali esigenze di approvvigionamento diretto di acqua dal Torrente Belbo. A che punto è la trattativa per l’acquisto dell’area del Campo della Virtus.

Tante domande che speriamo trovino risposte positive e non solo giustificazioni sui ritardi.

Il Gruppo “Insieme per Canelli”

Mauro Stroppiana

Roberta Giovine

Alessandro Negro