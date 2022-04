Incontro a Villafranca d’Asti tra sindaco e commissario straordinario della Casa di riposo Santanera

L’incontro con il sindaco Anna Macchia ha segnato, nei giorni scorsi, l’inizio del mandato del dottor Pietro Endrizzi a commissario straordinario della Fondazione Casa di riposo “Venanzio Santanera” di Villafranca. Con il dirigente, nominato dalla Giunta Regionale, il dottore commercialista e revisore dei conti Stefano Amedeo Guslandi.

Dice il primo cittadino: “E’ stato un colloquio cordiale e approfondito, durante il quale ho ribadito al neo commissario che la priorità dell’Amministrazione Comunale è il risanamento dei conti economici per garantire un futuro alla Fondazione e assicurare assistenza ai suoi ospiti. Villafranca – ricorda Anna Macchia – è un territorio dotato di servizi essenziali, come la Casa della salute, e tra questi è sicuramente compresa la ‘Santanera’, impegnata nella presa in carico di anziani appartenenti a un ambito territoriale ben più vasto del nostro comune, servendo da sempre utenti dei centri vicini e non solo. Una realtà importante ben compresa dal dottor Endrizzi, con il quale si prefigura un rapporto improntato alla massima collaborazione”.

“C’è tanto da fare e, fin da subito, dedicherò molto tempo alla Fondazione per affrontare le problematiche aperte” dichiara il commissario straordinario Endrizzi: nella sua agenda, già fissati i primi appuntamenti con ex amministratori e altre figure professionali che, in questi anni, hanno operato nella struttura privata.

L’incarico del dirigente torinese, secondo quanto indicato nella delibera regionale, durerà sei mesi “o sino alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione se antecedente” e sarà finalizzato, tra l’altro, a verificare “l’esistenza o meno delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell’attività istituzionale della stessa in una situazione di equilibrio economico-finanziario”.

Nella foto: l’incontro in Municipio tra il sindaco Macchia, il commissario straordinario Endrizzi (a sinistra) e il commercialista Guslandi.