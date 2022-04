Incontri per ripartire: il turismo in Langhe Monferrato Roero nel post-pandemia

Sono iniziati ieri, mercoledì 20 aprile 2022, gli “Incontri per ripartire”, organizzati da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Si tratta di una serie di appuntamenti, gratuiti e in presenza, dedicati agli operatori della filiera turistica in ambito pubblico e privato.

Il ciclo di incontri si concluderà il 16 maggio 2022 e sarà suddiviso in cinque moduli: scenari e trend turistici nel 2022 per la ripresa; il ruolo delle DMO nelle destinazioni turistiche; il prodotto turistico: esperienzialità, sostenibilità e paesaggio, l’accoglienza; la comunicazione turistica e l’esperienza turistica: la qualità del servizio e dell’accoglienza.

Ciascun modulo verrà presentato più volte nei Comuni del territorio, con il seguente calendario.

Scenari e trend turistici nel 2022 per la ripresa.

Il modulo verte sui principali trend nel mercato turistico, sulla sua segmentazione e sulle opportunità della destinazione Langhe Monferrato Roero.

Prossimo incontro il 26 aprile a Cortemilia (CN).

Scenari e trend turistici nel 2022 per la ripresa; il ruolo delle DMO nelle destinazioni turistiche, il prodotto turistico: esperienzialità, sostenibilità e paesaggio.

In questi tre moduli congiunti, oltre ai trend attuali del mercato turistico, verranno illustrati i ruoli e i compiti di una DMO e, in particolare il ruolo di Ente Turismo LMR e il suo apporto al territorio. Inoltre, si rifletterà sulla necessità di creare nuovi prodotti che siano in grado di intercettare nuovi bisogni, nuovi mercati e nuove tipologie di acquirenti.

Prossimi incontri: il 22 aprile a Moncalvo (AT) e ad Asti (AT), il 26 aprile a Monastero Bormida (AT).

L’accoglienza e la comunicazione turistica.

Il modulo analizzerà le nuove funzionalità degli uffici di informazione turistica e le tecniche di comunicazione. Questi incontri sono rivolti in particolare ai responsabili e ai dipendenti dei punti di accoglienza e informazione turistica e agli uffici di accoglienza dei luoghi di cultura.

Prossimi incontri: il 27 aprile a Roccaverano (AT) e a Nizza Monferrato (AT), il 4 maggio a Bossolasco (CN) e a La Morra (CN), il 5 maggio a Canale (CN) e a Cocconato (AT).

L’esperienza turistica: la qualità del servizio e dell’accoglienza.

In questo modulo si rifletterà sul tema della esperienza, sempre più ricercata dal turista. Si analizzeranno quindi i temi dello storytelling e del turismo esperienziale. Gli incontri sono dedicati ai produttori del settore food&wine aperti alle visite turistiche.

Prossimi incontri: l’11 maggio a Paroldo (CN) e a Monforte d’Alba (CN), 12 maggio a Neive (CN) e Canelli (AT), 13 maggio a Castagnole Monferrato (AT).

Per partecipare agli “Incontri per ripartire”, gratuiti e in presenza, dedicati agli operatori alla filiera turistica, è necessaria l’iscrizione via mail a cresta@visitlmr.it o telefonica al 0173 35833

Per maggiori informazioni, approfondimenti sui contenuti dei moduli e calendario appuntamenti: incontri.visitlmr.it

Dichiarazione Luigi Barbero, presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “Con questo ciclo di incontri gratuiti per gli operatori turistici, l’ATL vuole sottolineare l’importanza ed il valore di tutte le componenti della filiera turistica e di tutti gli attori territoriali, privati e pubblici, nella costruzione di un’offerta di eccellente qualità.

I numeri pubblicati dall’Osservatorio Turistico Regionale nelle scorse settimane mostrano l’ottima performance di Langhe Monferrato Roero in un momento storico molto critico.

La formazione continua degli addetti ai lavori gioca un ruolo cruciale nel mantenimento di un alto standard qualitativo e siamo orgogliosi di proporre un programma ricco e variegato in tutte le aree del territorio.”